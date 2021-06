Covid Russia, oggi altro record di morti (Di mercoledì 30 giugno 2021) Oltre 21mila nuovi contagi da coronavirus e soprattutto altri 669 morti per Covid in Russia oggi, secondo il bollettino. Le autorità hanno confermato che nelle ultime 24 ore sono stati accertati 21.042 casi di Covid-19 e altri 669 decessi, con il bollettino ufficiale che parla di oltre 5,5 milioni di contagi (5.514.599) e più di 135.000 morti (135.214) dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Anche le persone dichiarate guarite dopo aver contratto l’infezione sono più di cinque milioni (5.000.393), secondo quanto riporta l’agenzia Tass. Solo ieri per la prima volta la ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 30 giugno 2021) Oltre 21mila nuovi contagi da coronavirus e soprattutto altri 669perin, secondo il bollettino. Le autorità hanno confermato che nelle ultime 24 ore sono stati accertati 21.042 casi di-19 e altri 669 decessi, con il bollettino ufficiale che parla di oltre 5,5 milioni di contagi (5.514.599) e più di 135.000(135.214) dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Anche le persone dichiarate guarite dopo aver contratto l’infezione sono più di cinque milioni (5.000.393), secondo quanto riporta l’agenzia Tass. Solo ieri per la prima volta la ...

Advertising

MediasetTgcom24 : In Russia 21mila casi e nuovo picco di morti: 669 #covid - Agenzia_Ansa : La Russia ha rilevato 21.042 casi di Covid nell'ultimo giorno, portando la casistica totale a 5.514.599. I morti ne… - fattoquotidiano : Covid in Russia, record di 669 morti. Putin spinge a vaccinarsi: “Ho fatto Sputnik. Qui sieri sicuri, non come Pfiz… - kakiadu : Canada: a Vancouver sfiorati i 50 gradi. Russia: 30°C a Nizhnaya Pesha a cavallo del circolo polare e 38,0 °C a… - fisco24_info : Covid Russia, oggi altro record di morti: Sono 669 i decessi. Oltre 5,5 milioni di contagi in totale… -