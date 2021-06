Covid, Putin rivela: vaccinato con lo Sputnik V (Di mercoledì 30 giugno 2021) Vladimir Putin ha detto di essersi vaccinato contro il Covid con lo Sputnik V, rivelando la scelta tra i diversi sieri elaborati dalla Federazione russa, precedentemente tenuta riservata. A fronte di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021) Vladimirha detto di essersicontro ilcon loV,ndo la scelta tra i diversi sieri elaborati dalla Federazione russa, precedentemente tenuta riservata. A fronte di ...

Advertising

TorciaPolitica : Russia: Putin, ammalarsi di Covid è pericoloso, vaccinarsi no. - GazzettaDelSud : Il presidente russo, Vladimir #Putin, ha confermato di aver ricevuto entrambe le dosi del vaccino russo contro il C… - italianelcuore3 : Allarme in Russia, 21mila nuovi casi di contagio e record di vittime: 669 in un giorno ?? scusi ?@lucfontana? vi ha… - TorciaPolitica : RT @agenzia_nova: #Russia Tra i temi più attesi del tradizionale appuntamento annuale Covid, economia ed elezioni - agenzia_nova : #Russia Tra i temi più attesi del tradizionale appuntamento annuale Covid, economia ed elezioni -