Covid oggi VdA | 6 contagi e nessun morto | bollettino 30 giugno

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono 6 ida coronavirus in Valle d’Aosta, 30, secondo i dati deldella regione. Da ieri non sono stati registrati morti. I casi attualmente positivi sono 35 di cui uno ricoverato in ospedale e 34 in isolamento domiciliare.paziente risulta ricoverato in terapia intensiva. I casi testati sono 271, i guariti sono +6 rispetto a ieri che portano il numero totale a 11.183. I decessi di persone risultate positive alda inizio emergenza sono 743. L'articolo proviene da Italia Sera.