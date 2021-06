Covid oggi Toscana | 37 contagi e 4 morti | bollettino 30 giugno

(Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) - Sono 37 ida coronavirus in, 30, secondo i dati deldella regione anticipati dal governatore Eugenio Giani sui social. "I nuovi casi registrati insono 37 su 12.924 test di cui 6.705 tamponi molecolari e 6.219 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,29% (0,8% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 3.025.612. Da ieri, registrati 4. Complessivamente, 1.696 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ...

Ancora un calo drastico dei contagi in Puglia dove sono stati registrati 7.213 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati rilevati 35 casi positivi (lo 0,4% dei test): 8 in provincia di ...MADRID, 30 GIU - Le autorità sanitarie della Galizia (Spagna) hanno riscontrato la presenza di 49 persone positive al coronavirus su un volo atterrato ieri vicino a Santiago di Compostela e provenient ...