Covid oggi Sicilia | 142 contagi e 3 morti | bollettino 30 giugno

Advertising

rtl1025 : ?? Ancora picco contagi #Covid nel #RegnoUnito, alimentati ormai al 99% dall'aggressiva #varianteDelta importata da… - HuffPostItalia : Grazie ai vaccini letalità del Covid giù dell'80%: 'Oggi uccide poco più dell’influenza' - RaiNews : A Sydney in Australia iniziano oggi due settimane di dopo che sono stati registrati oltre 80 casi di Covid-19 lega… - solonapoliebas1 : @Chiariello_CS Al netto delle parolacce e dell'istrionismo che fa parte del personaggio, oggi ho visto un Adl onest… - giuseppebaggio : RT @Ilconservator: Oggi 24 vittime di Covid, praticamente fanno più morti i monopattini però stato di emergenza prorogato al… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

La strategia italianadeve fare i conti con la variante Delta . Il pericolo è che la prima iniezione di vaccino antioffra una protezione troppo bassa contro la mutazione del virus che sta ......straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenzae non ... Inoltre, il prestito ponte da 400 milioni per Alitalia, in scadenza, viene prorogato al 16 dicembre ...Via libera del governo britannico e del servizio sanitario nazionale (Nhs) alla terza dose del vaccino anti Covid a partire da settembre . Il richiamo ...La decisione del governo e del servizio sanitario contro le varianti: il richiamo per tutti gli over 50 e per i più giovani vulnerabili ...