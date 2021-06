Covid oggi Marche, 15 contagi: bollettino 30 giugno (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono 15 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 30 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.485 tamponi: 1.227 nel percorso nuove diagnosi (di cui 345 screening con percorso Antigenico) e 1.258 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 1,2%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 15 (2 nella provincia di Macerata, 2 nella provincia di Ancona, 2 nella provincia di Pesaro-Urbino, 2 nella provincia di Fermo, 7 nella provincia di Ascoli Piceno e 0 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (3 casi rilevati), contatti ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono 15 ida coronavirus nelle, 30, secondo i dati deldella regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.485 tamponi: 1.227 nel percorso nuove diagnosi (di cui 345 screening con percorso Antigenico) e 1.258 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 1,2%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 15 (2 nella provincia di Macerata, 2 nella provincia di Ancona, 2 nella provincia di Pesaro-Urbino, 2 nella provincia di Fermo, 7 nella provincia di Ascoli Piceno e 0 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (3 casi rilevati), contatti ...

