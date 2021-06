Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e regioni: contagi 30 giugno (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il bollettino Covid Italia di oggi, mercoledì 30 giugno, con i dati regione per regione della Protezione Civile. I numeri sui contagi nel Paese, tutto in zona bianca, mentre resta alta l'allerta sulla ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ildi, mercoledì 30, con i dati regione per regione della. I numeri suinel Paese, tutto in zona bianca, mentre resta alta l'allerta sulla ...

Advertising

Adnkronos : #CovidGb, non si arresta la corsa dei nuovi contagi. - HuffPostItalia : Grazie ai vaccini letalità del Covid giù dell'80%: 'Oggi uccide poco più dell’influenza' - RaiNews : A Sydney in Australia iniziano oggi due settimane di dopo che sono stati registrati oltre 80 casi di Covid-19 lega… - Costanz00242134 : RT @AriannaPioli: Covid, Crisanti: 'Non si vaccina in presenza di varianti' • Imola Oggi ma è sempre lui ?? - infoitinterno : Vaccini anti Covid, in Calabria somministrato un milione e mezzo di dosi: parte oggi l'Open vax week -