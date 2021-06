Covid oggi Calabria, 25 contagi e 2 morti: bollettino 30 giugno (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono 25 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 30 giugno. Registrati inoltre altri 2 morti. 2.226 i tamponi effettuati, +209 guariti, 1.226 il totale dei decessi. Il bollettino, inoltre, registra -186 attualmente positivi, -186 in isolamento, +1 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 5). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono 25 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 30. Registrati inoltre altri 2. 2.226 i tamponi effettuati, +209 guariti, 1.226 il totale dei decessi. Il, inoltre, registra -186 attualmente positivi, -186 in isolamento, +1 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 5). L'articolo proviene da Italia Sera.

