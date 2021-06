Covid, news. Intesa per vaccinare in vacanza. Da domani al via il Green Pass Europeo. LIVE (Di mercoledì 30 giugno 2021) Manca poco all'entrata in vigore del certificato Covid digitale dell'Unione europea. La commissione ha inviato una lettera agli Stati per chiedere uniformità e chiarezza. Intanto la variante Delta preoccupa l'Europa: il 20% dei contagi in Francia appartiene a questa mutazione. La Russia ha registrato il numero più alto di vittime dall'inizio della pandemia Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 30 giugno 2021) Manca poco all'entrata in vigore del certificatodigitale dell'Unione europea. La commissione ha inviato una lettera agli Stati per chiedere uniformità e chiarezza. Intanto la variante Delta preoccupa l'Europa: il 20% dei contagi in Francia appartiene a questa mutazione. La Russia ha registrato il numero più alto di vittime dall'inizio della pandemia

