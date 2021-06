Covid, news. Intesa per vaccinare in vacanza. Da domani al via il Green Pass Europeo. LIVE (Di mercoledì 30 giugno 2021) Piemonte e Liguria fanno da apripista con l'accordo per le vaccinazioni che sarà operativo da domani. Presto seguirà la Lombardia. Entra in vigore il 1° luglio anche il certificato Covid digitale dell'Unione europea. La commissione ha inviato una lettera agli Stati per chiedere uniformità e chiarezza. Intanto la variante Delta preoccupa l'Europa: il 20% dei contagi in Francia appartiene a questa mutazione. La Russia ha registrato il numero più alto di vittime dall'inizio della pandemia Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 30 giugno 2021) Piemonte e Liguria fanno da apripista con l'accordo per le vaccinazioni che sarà operativo da. Presto seguirà la Lombardia. Entra in vigore il 1° luglio anche il certificatodigitale dell'Unione europea. La commissione ha inviato una lettera agli Stati per chiedere uniformità e chiarezza. Intanto la variante Delta preoccupa l'Europa: il 20% dei contagi in Francia appartiene a questa mutazione. La Russia ha registrato il numero più alto di vittime dall'inizio della pandemia

