Covid, news. Bollettino: 776 contagi e 24 decessi. Tasso di positività 0,4%. LIVE (Di mercoledì 30 giugno 2021) Processati 185.016 tamponi. Calano ricoveri ordinari (-83) e terapie intensive (-23). Raggiunta l'intesa per vaccinare in vacanza: Piemonte e Liguria fanno da apripista, seguirà la Lombardia. Da domani arriva il Green Pass europeo. Timori per i contagi tra i tifosi di Euro 2020, l'Inghilterra non venderà i biglietti per la partita contro l'Ucraina all'Olimpico di Roma. Nel Regno Unito via libera alla terza dose per i più vulnerabili. Vaccino CureVac tedesco efficace solo al 48% Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 30 giugno 2021) Processati 185.016 tamponi. Calano ricoveri ordinari (-83) e terapie intensive (-23). Raggiunta l'intesa per vaccinare in vacanza: Piemonte e Liguria fanno da apripista, seguirà la Lombardia. Da domani arriva il Green Pass europeo. Timori per itra i tifosi di Euro 2020, l'Inghilterra non venderà i biglietti per la partita contro l'Ucraina all'Olimpico di Roma. Nel Regno Unito via libera alla terza dose per i più vulnerabili. Vaccino CureVac tedesco efficace solo al 48%

Advertising

repubblica : Vaccino Covid: che fare in gravidanza e allattamento? - Agenzia_Italia : Kim Jong-Un licenzia molti dirigenti. 'Hanno sbagliato sul Covid' - repubblica : Covid: il test lo fa la mascherina - GiulioMarini2 : RT @HANIA243474887: I passaporti COVID non saranno obbligatori in occasione di festival musicali, eventi sportivi e altri raduni di massa q… - Miti_Vigliero : Covid, la variante Delta fonde le cellule tra loro: ecco perché è più contagiosa -