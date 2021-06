Covid: Moratti, 'in Lombardia 3 milioni cittadini immunizzati, 78% sono over 50' (Di mercoledì 30 giugno 2021) Milano, 30 giu. (Adnkronos) - "Oggi in Lombardia si supera il tetto dei 9 milioni di dosi somministrate. sono tre milioni i cittadini immunizzati, con seconda dose o vaccino monodose, il 78% sono over 50". Lo scrive su Twitter l'assessore al Welfare della Lombardia, Letizia Moratti. "Ieri 105.795 somministrazioni, la media dell'ultima settimana supera le 104mila dosi al giorno". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Milano, 30 giu. (Adnkronos) - "Oggi insi supera il tetto dei 9di dosi somministrate.tre, con seconda dose o vaccino monodose, il 78%50". Lo scrive su Twitter l'assessore al Welfare della, Letizia. "Ieri 105.795 somministrazioni, la media dell'ultima settimana supera le 104mila dosi al giorno".

