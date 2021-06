Covid | le ultime news Bollettino | 776 contagi e 24 decessi Tasso di positività 0 | 4%

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 1 luglio 2021) Processati 185.016 tamponi. Calano ricoveri ordinari (-83) e terapie intensive (-23). Raggiunta l'intesa per vaccinare in vacanza: Piemonte e Liguria fanno da apripista, seguirà la Lombardia. Da oggi arriva il Green Pass europeo. Timori per itra i tifosi di Euro 2020, l'Inghilterra non venderà i biglietti per la partita contro l'Ucraina all'Olimpico di Roma. Nel Regno Unito via libera alla terza dose per i più vulnerabili. Primi risultati sul vaccino tedesco CureVac: efficace solo al 48%