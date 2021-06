Covid, Kim: “Incidente grave crea crisi”. E rimuove funzionari (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il leader nordcoreano Kim Jong-un striglia i funzionari del partito per denunciare mancanze nel mezzo della pandemia di coronavirus che hanno portato a quello che ha definito un “Incidente grave”, che ha provocato una “crisi enorme” nella battaglia del Paese contro il Covid-19. Kim ha parlato di un “Incidente grave” legato alla gestione della pandemia di coronavirus in Corea del Nord durante una riunione allargata dell’Ufficio politico del Partito dei Lavoratori. Ha lamentato – riporta l’agenzia Kcna, che parla di funzionari sostituiti – come ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il leader nordcoreano Kim Jong-un striglia idel partito per denunciare mancanze nel mezzo della pandemia di coronavirus che hanno portato a quello che ha definito un “”, che ha provocato una “enorme” nella battaglia del Paese contro il-19. Kim ha parlato di un “” legato alla gestione della pandemia di coronavirus in Corea del Nord durante una riunione allargata dell’Ufficio politico del Partito dei Lavoratori. Ha lamentato – riporta l’agenzia Kcna, che parla disostituiti – come ...

