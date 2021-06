Covid | Kim | “Incidente grave crea crisi” E rimuove funzionari

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Il leader nordcoreano Kim Jong-un striglia idel partito per denunciare mancanze nel mezzo della pandemia di coronavirus che hanno portato a quello che ha definito un “”, che ha provocato una “enorme” nella battaglia del Paese contro il-19. Kim ha parlato di un “” legato alla gestione della pandemia di coronavirus in Corea del Nord durante una riunione allargata dell’Ufficio politico del Partito dei Lavoratori. Ha lamentato – riporta l’agenzia Kcna, che parla disostituiti – come responsabili ...

