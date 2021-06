Covid Italia oggi, 776 nuovi contagi e 24 morti: bollettino 30 giugno (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono 776 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi, 30 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 24 morti. Sono 185.016 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che hanno fatto registrare un tasso di positività dello 0,4%. Secondo i dati del ministero della Salute e della Protezione Civile sulla diffusione del contagio, sono 23 in meno i pazienti in terapia intensiva con coronavirus in 24 ore per un totale di 247 pazienti ricoverati. Calano anche i ricoverati con sintomi che sono 83 in meno, per un ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono 776 ida Coronavirus insecondo ildi, 30. Nella tabella si fa riferimento ad altri 24. Sono 185.016 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che hanno fatto registrare un tasso di positività dello 0,4%. Secondo i dati del ministero della Salute e della Protezione Civile sulla diffusione delo, sono 23 in meno i pazienti in terapia intensiva con coronavirus in 24 ore per un totale di 247 pazienti ricoverati. Calano anche i ricoverati con sintomi che sono 83 in meno, per un ...

