Covid: in Italia 776 nuovi casi e 24 decessi, il tasso di positività 0,4% (Di mercoledì 30 giugno 2021) AGI - Lieve incremento dei nuovi casi di Covid in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 776 nelle ultime 24 ore a fronte dei 679 di martedì; leggero calo del numero dei tamponi eseguiti (185.016 mercoledì, 190.635 martedì) per cui il tasso di positività risale allo 0,4% dallo 0,36% di martedì. I morti di oggi sono 24 (ieri 42, ma con un ricalcolo di giorni precedenti), per un totale da inizio pandemia di 127.566. Continua a calare la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 83 in meno di martedì, per un totale di 1.593;

