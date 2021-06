Covid, in Gb 26mila nuovi contagi: mai così tanti dal 29 gennaio (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono 26.068 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Regno Unito nelle ultime 24 ore, mai così tanti dallo scorso 29 gennaio. I nuovi 14 decessi registrati, così come il numero relativamente di ricoverati, dimostrano però che grazie alla campagna vaccinale è stata spezzata la relazione tra contagi, ricoveri e decessi. In totale, l’84,9% della popolazione adulta ha ricevuto la prima dose del vaccino, mentre il 62,4% è completamente immunizzato. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono 26.068 icasi di coronavirus registrati nel Regno Unito nelle ultime 24 ore, maidallo scorso 29. I14 decessi registrati,come il numero relativamente di ricoverati, dimostrano però che grazie alla campagna vaccinale è stata spezzata la relazione tra, ricoveri e decessi. In totale, l’84,9% della popolazione adulta ha ricevuto la prima dose del vaccino, mentre il 62,4% è completamente immunizzato. L'articolo proviene da Italia Sera.

