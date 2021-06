Covid, in Campania 59 casi di variante Delta su 275 campioni analizzati (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono 59 su 275 i campioni analizzati di varianti Delta individuati in Campania questa settimana. Lo rende noto la Regione a seguito delle attività settimanali di sequenziamento previste dal piano di sorveglianza genomico della Regione Campania, condotto da Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Azienda Ospedaliera Dei Colli (ospedale Cotugno) e Tigem. In questa settimana sono stati esaminati 275 campioni di soggetti risultati positivi al Covid 19 con tampone molecolare. Dalle indagini è emersa la presenza di 161 varianti inglesi, 59 varianti indiane (cioé ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono 59 su 275 idi variantiindividuati inquesta settimana. Lo rende noto la Regione a seguito delle attività settimanali di sequenziamento previste dal piano di sorveglianza genomico della Regione, condotto da Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Azienda Ospedaliera Dei Colli (ospedale Cotugno) e Tigem. In questa settimana sono stati esaminati 275di soggetti risultati positivi al19 con tampone molecolare. Dalle indagini è emersa la presenza di 161 varianti inglesi, 59 varianti indiane (cioé ...

Advertising

rep_napoli : Covid Campania, 275 varianti dall'analisi dei campioni [aggiornamento delle 13:55] - seba22758 : RT @Gigadesires: Situazione #Covid oggi in Campania: segnalati 22 decessi che in realtà sono 0 (ZERO) poiché sono stati registrati oggi 22… - infoitinterno : Covid: in Campania le varianti inglese, indiana e brasiliana - ptvtelenostra : COVID, TROVATE IN CAMPANIA POSITIVITA' A DIVERSE VARIANTI - - corrmezzogiorno : #Napoli Covid: in Campania le varianti inglese, indiana e brasiliana -