Covid, in Campania 120 nuovi casi. Curva all'1,6%). 5 morti e 20 in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri) (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono 120 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall'analisi di 7.421 tamponi molecolari. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 5 nuovi decessi, 2 dei quali deceduti nelle ultime 48 ore e 3 deceduti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 20 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 218 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

