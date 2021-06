Covid Fvg oggi, 12 contagi: bollettino 30 giugno (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono 12 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 30 giugno, secondo i dati della Protezione Civile sulla regione. Da ieri non sono stati registrati morti, il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza di Covid-19 rimane 3.789. Gli attuali positivi sono 192 (-10), mentre i dimessi/guariti sono 102.961 (+22). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono 12 ida coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 30, secondo i dati della Protezione Civile sulla regione. Da ieri non sono stati registrati morti, il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza di-19 rimane 3.789. Gli attuali positivi sono 192 (-10), mentre i dimessi/guariti sono 102.961 (+22). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

FabioMillevoi : RT @emiliapost_: #Paesaggi rasserenanti, #borghi antichi, silenzio e autonomia: è questo che offre un #albergodiffuso. Non c’è da stupirsi,… - irastadilarsson : Mercoledì scorso ci furono i ricalcoli di #FVG e #Veneto che eliminarono 15 decessi perché non #Covid_19. Quindi me… - infoitinterno : Covid, in Fvg 12 nuovi contagi: non si registrano decessi nè ricoveri nelle Terapie intensive - Ansa_Fvg : Covid: Riccardi, nessun decesso e 12 nuovi contagi. Nessun ricovero in terapie intensive; 8 in altri reparti #ANSA - emiliapost_ : #Paesaggi rasserenanti, #borghi antichi, silenzio e autonomia: è questo che offre un #albergodiffuso. Non c’è da st… -