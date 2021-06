Covid Campania, 120 nuovi positivi: comunicati 5 decessi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 120 i nuovi positivi al Covid-19 oggi, mercoledì 30 giugno, in Campania, dove si sono registrati altri 5 decessi, di cui 2 deceduti nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza ma registrati ieri. I tamponi molecolari analizzati sono stati 7.421. Dei 120 nuovi positivi, 43 sono risultati sintomatici. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) positivi del giorno: 120 (*) di cuiSintomatici: 43 (*) * I dati si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 7.421 Tamponi antigenici del ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 120 ial-19 oggi, mercoledì 30 giugno, in, dove si sono registrati altri 5, di cui 2 deceduti nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza ma registrati ieri. I tamponi molecolari analizzati sono stati 7.421. Dei 120, 43 sono risultati sintomatici. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)del giorno: 120 (*) di cuiSintomatici: 43 (*) * I dati si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 7.421 Tamponi antigenici del ...

