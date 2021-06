Covid, alla Camera postazioni per parlare senza mascherina (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) - Il miglioramento della situazione legata alla pandemia determina conseguenze positive anche per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori nell'Aula della Camera. Come spiegato dal Collegio dei Questori durante la Conferenza dei capigruppo, in Aula verranno nuovamente allestite due postazioni dalle quali sarà possibile parlare senza mascherina. Inoltre le sanificazioni dell'Aula avverranno nelle pause di 90 minuti previste tra la fase antimeridiana e pomeridiana e tra quella pomeridiana e notturna se prevista. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) - Il miglioramento della situazione legatapandemia determina conseguenze positive anche per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori nell'Aula della. Come spiegato dal Collegio dei Questori durante la Conferenza dei capigruppo, in Aula verranno nuovamente allestite duedalle quali sarà possibile. Inoltre le sanificazioni dell'Aula avverranno nelle pause di 90 minuti previste tra la fase antimeridiana e pomeridiana e tra quella pomeridiana e notturna se prevista.

