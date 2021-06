Covid | 776 nuovi casi e altri 24 decessi Ma per Ricciardi la pandemia “non è finita”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono 776 idie 24 i morti nelle ultime ventiquattr’ore secondo i dati del ministero della Salute sulla diffusione del contagio. 185.016 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati che hanno fatto registrare un tasso di positività dello 0,4%. Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate dal coronavirus 4.259.909 persone mentre ne sono morte 127.566. I dimessi-guariti sono 3.135, che portano il totale delle persone che dall’inizio dell’emergenza hanno superato il virus a 4.081.902. LEGGI ANCHE Variante Delta, Bassetti: in Inghilterra non c'è emergenza in corso. Isono come prima Il ...

Sono 776 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente contagiati scendono a 50.441 dei quali 48.601 in isolamento domiciliare, 1.593 ricoverati nei reparti ospedalieri ordinari (-83) e 247 in terapia intensiva (-1). ROMA (ITALPRESS) – Nuova crescita dei casi di Covid-19 in Italia. I nuovi contagiati, secondo il bollettino del ministero della Salute sono 776, in salita di 97 unità a fronte di un numero leggermente maggiore di tamponi.