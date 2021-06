Covid-19 in Italia: 776 casi e 24 morti nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 30 giugno 2021) nelle ultime 24 ore in Italia si segnalano 776 casi di Covid-19 e 24 decessi. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute sull’andamento della pandemia nel nostro Paese. Sono 185.016 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 190.635. Il tasso di positività è 0,4%, sostanzialmente stabile rispetto allo 0,3% di ieri. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 giugno 2021)24 ore insi segnalano 776di-19 e 24 decessi. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute sull’andamento della pandemia nel nostro Paese. Sono 185.016 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati24 ore in, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 190.635. Il tasso di positività è 0,4%, sostanzialmente stabile rispetto allo 0,3% di ieri.

