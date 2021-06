Covid-19 | il bollettino del 30 giugno | 776 casi e 24 morti

(Di mercoledì 30 giugno 2021) I dati in sintesi 776 contagiati • 24• 3.135 guariti -23 terapie intensive -83 ricoveri 185.016 tamponi Tasso di positività: 0,4% (+0,1%) 51.194.948 dosi di vaccino somministrate in totale L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

...oggi dalla Regione Sono 120 i nuovi contagi da coronavirus emersi in Campania secondo il... In Campania sono 20 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 218 i pazienti...I dati di oggi dalla Regione Sono 51 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo ildi oggi, 30 giugno. Registrati inoltre altri 7 morti. A Roma sono 26 i nuovi positivi. "...- 19 ...30 GIU - Sono 776 (rispetto ai 679 di ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pa ...Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 776 casi positivi da coronavirus e 24 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 1.840 ...