Covid-19 | bollettino 30 giugno | 776 contagiati e 24 decessi

Advertising

CorriereTorino : Covid, 30 nuovi casi e nessun decesso - lattuga99 : Bollettino di oggi: Casi attuali: 50.441 (-2.383) Deceduti: 127.566 (+24) Guariti: 4.081.902 (+3.135) Totale casi:… - Centralmente : Covid Abruzzo, ecco il bollettino del 30 Giugno... - puntomagazine : Ecco il nuovo bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania sulla situazione attuale relativa alla diffusio… - italiaserait : Covid oggi Lazio, 51 contagi e 7 morti: bollettino 30 giugno -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

... 30 giugno, secondo i dati deldella regione. Da ieri, registrato un morto. I nuovi casi ... 184 quelli negli altri reparti( - 10). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 8.347 ...... 4 nel Senese, 3 nel Grossetano In Toscana altri 4 morti pere 37 nuovi casi. Per leggere ilregionale cliccate qui.Ecco la situazione della diffusione del coronavirus in Piemonte e nella provincia di Alessandria aggiornata al 30 giugno 2021.Sono 120 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 7.421 tamponi molecolari. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 5 nuovi d ...