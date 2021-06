Courteney Cox: Ed Sheeran svela lo scherzo hot che ha fatto alla star di Friends (con la complicità di Alexa) (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ed Sheeran ha recentemente parlato dello scherzo hot che ha fatto ripetutamente a Courteney Cox grazie all'aiuto di Alexa. Ed Sheeran, durante l'ultimo episodio del The Late Late Show with James Corden andato in onda questa settimana, ha confessato di aver ripetutamente fatto lo stesso scherzo hot a Courteney Cox, che conosce attraverso Johnny McDaid degli Snow Patrol, partner della star di Friends e collaboratore musicale di Sheeran. "Courteney ha questa specie di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 giugno 2021) Edha recentemente parlato dellohot che haripetutamente aCox grazie all'aiuto di. Ed, durante l'ultimo episodio del The Late Late Show with James Corden andato in onda questa settimana, ha confessato di aver ripetutamentelo stessohot aCox, che conosce attraverso Johnny McDaid degli Snow Patrol, partner delladie collaboratore musicale di. "ha questa specie di ...

