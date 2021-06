Costellazioni familiari | cosa sono e a cosa servono

Leggi su dilei

(Di mercoledì 30 giugno 2021)e come nascono A fondare leè stato uno psicologo tedesco, Bert Hellinger, le cui teorie cominciarono a diffondersi a partire dal 1980, influenzando tantissimi studiosi come per esempio Anne Schutzenberger. La storia di Hellinger segue una parabola interessante per quel che riguarda il suo incontro con lo scenario bellico, l’esperienza da prigioniero, l’ordine religioso di cui entra a far parte, lo studio della filosofia e della teologia e soprattutto l’esperienza come missionario in Sudafrica. Con gli Zulu ha trascorso 16 anni, immergendosi nelle loro tradizioni tribali e ...