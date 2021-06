Cosby torna libero, annullata la condanna. Sconfitta per il #MeToo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Bill Cosby torna un uomo libero. La Corte Suprema della Pennsylvania annulla la sua condanna per violenza sessuale e il ’Papà d’America esce dal carcere, in quello che è un pesante schiaffo al movimento del #MeToo di cui il caso Cosby è stato il primo procedimento legale di alto profilo. Secondo i sette membri della Corte Suprema della Pennsylvania all?83enne Cosby è stato negato un giusto processo. I giudici, nella loro opinione contenuta in 79 pagine, scrivono che un accordo a non procedere era stato siglato con un precedente procuratore e che, quindi, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 giugno 2021) Billun uomo. La Corte Suprema della Pennsylvania annulla la suaper violenza sessuale e il ’Papà d’America esce dal carcere, in quello che è un pesante schiaffo al movimento deldi cui il casoè stato il primo procedimento legale di alto profilo. Secondo i sette membri della Corte Suprema della Pennsylvania all?83enneè stato negato un giusto processo. I giudici, nella loro opinione contenuta in 79 pagine, scrivono che un accordo a non procedere era stato siglato con un precedente procuratore e che, quindi, ...

