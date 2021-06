Cosa sono e come nascono le varianti del coronavirus e perché l’unica difesa è il vaccino (Di mercoledì 30 giugno 2021) Le varianti sono nate grazie ai vaccini? No! Dobbiamo far circolare il virus per renderlo innocuo nel tempo? No! Molte sono le assurdità che vengono diffuse online e da personaggi di dubbia caratura scientifica per alimentare la disinformazione sui vaccini e sulla Covid19 in generale. In questo caso, il tema delle varianti è molto dibattuto e per alcuni sarebbero delle mere invenzioni per prolungare l’emergenza sanitaria. Al contrario, tali informazioni scorrette non fanno altro che dare un sostegno al Sars-Cov-2 nella sua diffusione e nella formazione delle stesse varianti, mettendo a rischio soprattutto ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 giugno 2021) Lenate grazie ai vaccini? No! Dobbiamo far circolare il virus per renderlo innocuo nel tempo? No! Moltele assurdità che vengono diffuse online e da personaggi di dubbia caratura scientifica per alimentare la disinformazione sui vaccini e sulla Covid19 in generale. In questo caso, il tema delleè molto dibattuto e per alcuni sarebbero delle mere invenzioni per prolungare l’emergenza sanitaria. Al contrario, tali informazioni scorrette non fanno altro che dare un sostegno al Sars-Cov-2 nella sua diffusione e nella formazione delle stesse, mettendo a rischio soprattutto ...

