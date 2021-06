Cosa c’è dietro all’attacco contro il presidente Duque in Colombia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Si infittisce il caso dell’attentato contro l’elicottero in cui viaggiava il presidente Colombiano, Iván Duque. Mentre attraversava una zona del dipartimento Norte de Santander, nella frontiera tra Colombia e Venezuela, l’aeromobile è stato attaccato con diversi spari. Erano a bordo anche il ministro della Difesa, Diego Molano e il ministro degli Interni, Daniel Palacios. Nessuno per fortuna è rimasto ferito. Con un video-messaggio, il presidente Colombiano ha spiegato che l’attacco è avvenuto vicino alla città di Cucuta: “È stato un attentato codardo, abbiamo ricevuto ... Leggi su formiche (Di mercoledì 30 giugno 2021) Si infittisce il caso dell’attentatol’elicottero in cui viaggiava ilno, Iván. Mentre attraversava una zona del dipartimento Norte de Santander, nella frontiera trae Venezuela, l’aeromobile è stato attaccato con diversi spari. Erano a bordo anche il ministro della Difesa, Diego Molano e il ministro degli Interni, Daniel Palacios. Nessuno per fortuna è rimasto ferito. Con un video-messaggio, ilno ha spiegato che l’attacco è avvenuto vicino alla città di Cucuta: “È stato un attentato codardo, abbiamo ricevuto ...

Advertising

MatteoRichetti : E nel programma del Pd dove sono stato eletto io non c’erano i grillini e il governo populista. E questa cosa dei s… - IFTVofficial : Più bella cosa non c’è ?? @azzurri @MarcoVerratti1 @RamazzottiEros - ZZiliani : DOMANDA DEL GIORNO Se la #Juventus ritiene troppi i 40 milioni che il #Sassuolo chiede per #Locatelli e poi ne chie… - hande12018655 : RT @Mynameis__anita: Raga anche Mavi è curiosa di scoprire cosa c’è scritto su quel diario ????#iyikidogdunkizim - Lily022502 : RT @Mynameis__anita: Raga anche Mavi è curiosa di scoprire cosa c’è scritto su quel diario ????#iyikidogdunkizim -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è Vaccini, perché si parla della proteina spike tossica e cosa c'è di vero QuiFinanza