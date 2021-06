Correa-Psg più vicini: la contropartita alla Lazio che può sbloccare la trattativa (Di mercoledì 30 giugno 2021) Obiettivo a sorpresa in casa Psg per rinforzare l’attacco: Joaquin Correa. Il calciatore della Lazio è reduce da una stagione molto importante, l’argentino ha trascinato la squadra biancoceleste con gol e grandissime prestazioni. L’addio di Simone Inzaghi ha cambiato le carte in tavola in casa Lazio e l’addio del Tucu non è da escludere, il tecnico Maurzio Sarri ha bisogno di calciatori con altre caratteristiche. Il Psg si è messo in fila per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante, la Lazio è sempre stata una bottega cara e la trattativa non sarà di certo facile. La contropartita ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 30 giugno 2021) Obiettivo a sorpresa in casa Psg per rinforzare l’attacco: Joaquin. Il calciatore dellaè reduce da una stagione molto importante, l’argentino ha trascinato la squadra biancoceleste con gol e grandissime prestazioni. L’addio di Simone Inzaghi ha cambiato le carte in tavola in casae l’addio del Tucu non è da escludere, il tecnico Maurzio Sarri ha bisogno di calciatori con altre caratteristiche. Il Psg si è messo in fila per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante, laè sempre stata una bottega cara e lanon sarà di certo facile. La...

