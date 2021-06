Coronavirus, risalgono i positivi: sono 15 nelle Marche, la metà in una sola provincia. Oggi zero morti/ Il trend dei contagi (Di mercoledì 30 giugno 2021) ANCONA - Variante Delta e una fascia di popolazione riottosa alla vaccinazione: sono questi i due fattori che preoccupano, anche nelle Marche , in una fase in cui le curve della pandemia sono comunque ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 30 giugno 2021) ANCONA - Variante Delta e una fascia di popolazione riottosa alla vaccinazione:questi i due fattori che preoccupano, anche, in una fase in cui le curve della pandemiacomunque ...

Advertising

zazoomblog : Coronavirus risalgono i positivi: sono 15 nelle Marche la metà in una sola provincia. Oggi zero morti- Il trend dei… - Alemilanista86 : RT @Filippo_Paiano: @borghi_claudio @chedisagio E i morti in UK, perché non risalgono? Come hanno fatto a calare da 1800 morti al giorno a… - GPiziarte : RT @repubblica: ?? Coronavirus, Brusaferro: 'Via le mascherine ma se i contagi risalgono saremo costretti a rimetterle' - ReMarletta : RT @repubblica: ?? Coronavirus, Brusaferro: 'Via le mascherine ma se i contagi risalgono saremo costretti a rimetterle' - LuigiF97101292 : RT @RaiNews: Il presidente dell'Iss: 'I casi in italia decrescono in assoluto ma quelli sostenuti dalla variante Delta stanno salendo' http… -