Coronavirus in Toscana: 4 morti (3 uomini e una donna), oggi 29 giugno. E 37 nuovi contagi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono quattro i morti per Coronavirus, in Toscana, oggi 30 giugno 2021: si tratta di 3 uomini e una donna con età media di 85 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 1 a Prato, 1 a Pistoia, 1 a Arezzo, 1 a Siena. Sono 6.868 i deceduti dall'inizio dell'epidemia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono quattro iper, in302021: si tratta di 3e unacon età media di 85 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 1 a Prato, 1 a Pistoia, 1 a Arezzo, 1 a Siena. Sono 6.868 i deceduti dall'inizio dell'epidemia L'articolo proviene da Firenze Post.

