Coronavirus | il bollettino di oggi in Sicilia | altri 142 contagi e 3 morti

Advertising

infoitinterno : Coronavirus, il bollettino del 30 giugno registra 776 nuovi casi e 24 decessi: ingressi in terapia intensiva mai co… - infoitinterno : Coronavirus in Piemonte, il bollettino di oggi 29 giugno: 31 nuovi casi e zero decessi - Maria58638445 : RT @paolacars: La curva dovrebbe essere al «punto massimo» della settimana, sotto quota mille contagi da 11 giorni. Il tasso di positività… - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 30 giugno: 776 nuovi casi e e 24 morti. Sospesi i primi sanitari no vax - GGennarp : Coronavirus: il bollettino del 30 giugno 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

****Iscriviti alla newsletter SpecialeSono 30, appena uno più di ieri i vasi oggi in Piemonte, dove il tasso di positività è fermo allo 0,2%. Passano da 38 a 52 i contagi in Veneto, ...Ancora in aumento i casi Covid in Calabria e due decessi nelle ultime 24 ore. Inoltre, si sono registrate 25 persone positive per un totale di 68962 casi, mentre sono 932484 (+2.226) in totale i ...ROMA (ITALPRESS) – Nuova crescita dei casi di Covid-19 in Italia. I nuovi contagiati, secondo il bollettino del ministero della Salute sono 776, in salita di 97 unità a fronte di un numero leggermente ...Sono complessivamente 142 su 15.381 tamponi processati i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, dove gli attuali positivi scendono a quota 4.031 (196 in meno rispetto a ieri ...