Coronavirus: il bollettino di oggi in Sicilia: altri 142 contagi e 3 morti (Di mercoledì 30 giugno 2021) In crescita anche oggi, in Sicilia , i casi di Coronavirus . Nelle ultime 24 ore i contagi registrati dal ministero della Salute nel bollettino sono 142 (+43) , a fronte di 15.381 tamponi eseguiti, determinando... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 30 giugno 2021) In crescita anche, in, i casi di. Nelle ultime 24 ore iregistrati dal ministero della Salute nelsono 142 (+43) , a fronte di 15.381 tamponi eseguiti, determinando...

