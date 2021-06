Coronavirus: il bollettino di oggi: in Italia 776 positivi e 24 vittime (Di mercoledì 30 giugno 2021) Lo ha detto all ANSA il fisico Giorgio Sestili, fondatore della pagina Facebook 'Coronavirus - Dati e analisi scientifich e del network di comunicazione della scienza "giorgiosestili.it . Il trend di ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 30 giugno 2021) Lo ha detto all ANSA il fisico Giorgio Sestili, fondatore della pagina Facebook '- Dati e analisi scientifich e del network di comunicazione della scienza "giorgiosestili.it . Il trend di ...

Advertising

infoitinterno : Coronavirus, il bollettino del 30 giugno registra 776 nuovi casi e 24 decessi: ingressi in terapia intensiva mai co… - infoitinterno : Coronavirus in Piemonte, il bollettino di oggi 29 giugno: 31 nuovi casi e zero decessi - Maria58638445 : RT @paolacars: La curva dovrebbe essere al «punto massimo» della settimana, sotto quota mille contagi da 11 giorni. Il tasso di positività… - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 30 giugno: 776 nuovi casi e e 24 morti. Sospesi i primi sanitari no vax - GGennarp : Coronavirus: il bollettino del 30 giugno 2021 -