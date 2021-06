Coronavirus | il bollettino del 30 giugno

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 776, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 4.259.909. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 2.383 unità, quindi al momento risultano positive 50.441 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 247. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 1.593, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 48.601. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 24 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 127.566. Da ieri si ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Commenta per primo Sono 776 i nuovi casi diin Italia . Sale così ad almeno 4.259.909 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 (compresi guariti e morti) dall'inizio dell'epidemia. I decessi odierni sono 24 , ...Sono 185.016 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in ... Covid Italia,: i dati nelle Regioni Sono i dati delodierno del ministero ...(Adnkronos) - Sono 129 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 30 giugno. Si registrano altri 2 morti, che portano a 33.780 il totale dei decessi nella ...Covid Italia, bollettino oggi mercoledì 30 giugno. Sono 776 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.