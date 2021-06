Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 30 giugno (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 30 giugno. I numeri e i dati aggiornati su contagi positivi, morti e guariti. La situazione Coronavirus in Campania LEGGI ANCHE—> Meteo, ancora caldo eccessivo: quando finirà quest’ondata Il bollettino Campania nel dettaglio Regione CampaniaCoronavirus Campania, il bollettino di oggi: … positivi, … tamponi molecolari e … tamponi antigenici, ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ildelladi30. I numeri e i dati aggiornati su contagi positivi, morti e guariti. La situazioneinLEGGI ANCHE—> Meteo, ancora caldo eccessivo: quando finirà quest’ondata Ilnel dettaglio, ildi: … positivi, … tamponi molecolari e … tamponi antigenici, ...

Advertising

ilcuriosocasodi : Io non capisco De Luca. Vieta l’asporto dalle 22, e fino a qualche settimana fa.. bar, ristoranti chiusi e solo asp… - Nanoalto : Variante delta Campania, 59 casi in una settimana - AgevolazioniTI : Campania. COVID19: PROROGA SOSTEGNO AL FLOROVIVAISMO #aiutialleimprese #covid19 #coronavirus #decretorilancio… - infoitinterno : Sono sei le varianti del Coronavirus che circolano in Campania - LaCittaSalerno : +++ #CORONAVIRUS +++ LE VARIANTI IN CAMPANIA LEGGI QUI --> -