Coronavirus | 24 decessi in un giorno Calano gli ingressi giornalieri in terapia intensiva | +4 ieri +9

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Il bollettino del 30 giugno Sono 24 idasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore (erano 42). Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 127.566. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +776 positivi. I casi totali da inizio pandemia sono 4.259.909. Gli attualmente positivi invece sono 50.441. La situazione negli ospedali Ad oggi sono 1.593 i ricoverati con sintomi. I pazienti ricoverati nei reparti diraggiungono quota 247; di questi, 4 hanno fatto il loro ingresso nella ...

Advertising

regionetoscana : #covid19 #coronavirus Dati in #Toscana #30giugno ?? 37 nuovi casi ?? 12.924 tamponi eseguiti ?? 114 ricoverati (-12… - Corriere : ?? «Se ci faremo vaccinati, la variante Delta avrà impatto modesto sul piano di decessi e casi gravi: dà luogo a far… - RaiNews : #coronavirus #covid19 i dati del ministero della Salute - PicenoTime : Ministero Salute, continua a scendere il numero dei ricoveri. Registrati 24 decessi e 776 nuovi positivi… - messveneto : Coronavirus, il bollettino di mercoledì 30 giugno: 776 nuovi positivi, 24 decessi: I dati del Ministero della Salut… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus decessi

Il Sole 24 ORE

... grafici e mappe In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al, compresi guariti e deceduti, sono 4.259.909. Le vittime in totale sono 127.566, con 24(...I dati di oggi dalla Regione Sono 120 i nuovi contagi daemersi in Campania secondo il bollettino di oggi, 30 giugno. Registrati inoltre altri 5 morti: si tratta di 2avvenuti nelle ultime 48 ore e 3avvenuti in precedenza, ma ..."Il merito è tutto di mia figlia Mara, che ha pubblicato la storia del furto sui social innescando la mobilitazione della cittadinanza". Perché a Guidonia Bruno Mincione, 74enne atleta disabile ...A rendere noto l'andamento della pandemia in regione l'assessore alla sanità Alessio D'Amato: "Oggi su quasi 7mila tamponi nel Lazio (-2026) e oltre ...