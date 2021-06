Cormezz | Adl tratterà tanti temi | dall’ammutinamento al fallimento Champions ai piani per il futuro

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Oggi il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, tornerà a parlare dopo il silenzio stampa inaugurato a febbraio. Il Corriere del Mezzogiorno racconta quali saranno gli argomenti trattati in conferenza stampa. “Gli argomenti saranno, si andrà al cuore della risposta del Napoli alla crisi degli ultimi due anni,all’astinenza daLeague con il trauma dell’obiettivo sfumato all’ultima giornata contro il Verona. Il calcio sta cambiando e De Laurentiis probabilmente ribadirà la sua posizione contraria alla Superlega ma allo stesso tempo il no all’atteggiamento della Uefa e la necessità di riformare il ...

napolista :

Al Napoli servono un difensore centrale e un terzino sinistro. Poi ci sarà almeno un innesto a centrocampo e probabilmente anche un vice Di Lorenzo Grandi novità in casa Napoli si attendono infatti le ...Il continuo riproporre l'argomento non aiuta il Napoli di Gattuso a restare concentrato per portare a casa la missione della qualificazione alla Champions Sarri e De Laurentiis La qualificazione alla ...