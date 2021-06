Coppa America, poker argentino e Messi show (Di mercoledì 30 giugno 2021) Lionel Messi prende per mano l'Argentina nel giorno della sua 148esima partita con la maglia Albiceleste. Il fuoriclasse del Barcellona - ora il giocatore con più presenze in nazionale staccando ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Lionelprende per mano l'Argentina nel giorno della sua 148esima partita con la maglia Albiceleste. Il fuoriclasse del Barcellona - ora il giocatore con più presenze in nazionale staccando ...

Advertising

AnesthesiaLC : RT @forumJuventus: GdS: 'Danilo infinito pure in Coppa America. Lo stakanovista che non t’aspetti è lui, che dopo un’ottima stagione con la… - asti_gioachino : RT @forumJuventus: GdS: 'Danilo infinito pure in Coppa America. Lo stakanovista che non t’aspetti è lui, che dopo un’ottima stagione con la… - francescoceccot : RT @forumJuventus: GdS: 'Danilo infinito pure in Coppa America. Lo stakanovista che non t’aspetti è lui, che dopo un’ottima stagione con la… - forumJuventus : GdS: 'Danilo infinito pure in Coppa America. Lo stakanovista che non t’aspetti è lui, che dopo un’ottima stagione c… - infoitsport : Coppa America: doppio Messi, Argentina batte Bolivia 4-1 -