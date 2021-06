Conte: «Svolta autarchica di Grillo mortificazione per tutti». Ecco chi potrebbe seguire l’ex premier (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo la rottura sancita da Grillo si attendono le mosse di Conte. Possibile la costituzione di gruppi parlamentari che fanno riferimento a lui Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo la rottura sancita dasi attendono le mosse di. Possibile la costituzione di gruppi parlamentari che fanno riferimento a lui

Advertising

fattoquotidiano : M5s, Conte dopo la rottura di Grillo: “Svolta autarchica che è una mortificazione per una intera comunità” - petergomezblog : #M5s, #Conte dopo la rottura di #Grillo: “La svolta autarchica è una mortificazione per una intera comunità. Andiam… - ilriformista : Stavolta Rocco #Casalino, cui #Grillo attribuisce la svolta accentratrice di #Conte, ha fatto arrabbiare e non poco… - LuciaLaVita1 : RT @fattoquotidiano: M5s, Conte dopo la rottura di Grillo: “Svolta autarchica che è una mortificazione per una intera comunità” https://t.c… - AlfaroliMarco : RT @fattoquotidiano: M5s, Conte dopo la rottura di Grillo: “Svolta autarchica che è una mortificazione per una intera comunità” https://t.c… -