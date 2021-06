Conte su Grillo: "Svolta autarchica che mortifica tutti" (Di mercoledì 30 giugno 2021) Andiamo avanti? “Mai indietro”. Così Giuseppe Conte in un video su Corriere.it intercettato davanti alla sua casa a Roma. A chi gli chiede se ci sia rimasto male per il durissimo post di Beppe Grillo, Conte risponde: “Non tanto per me. Questa Svolta autarchica credo sia una mortificazione per una intera comunità che io ho conosciuto bene e apprezzato di ragazze e ragazzi, persone adulte che hanno creduto in certi ideali. È una grande mortificazione per tutti loro”. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 giugno 2021) Andiamo avanti? “Mai indietro”. Così Giuseppein un video su Corriere.it intercettato davanti alla sua casa a Roma. A chi gli chiede se ci sia rimasto male per il durissimo post di Bepperisponde: “Non tanto per me. Questacredo sia unazione per una intera comunità che io ho conosciuto bene e apprezzato di ragazze e ragazzi, persone adulte che hanno creduto in certi ideali. È una grandezione perloro”.

LucaBizzarri : Praticamente oggi Grillo ha detto di Conte (con il quale ha governato il paese) quello che Conte ha detto di Salvin… - TeresaBellanova : #Grillo su #Conte “non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né cap… - DaniloToninelli : Grillo e Conte sono la coppia migliore che la politica possa avere. Da una parte un visionario con i piedi ben pian… - Mb_yk01_92_850_ : RT @vitalbaa: Se fossi 5S e dovessi scegliere fra Grillo e Conte, riterrei inaffidabile l’uno, che ha sostenuto per anni un Pres. del Consi… - Buttial59 : RT @lucianocapone: Beppe Grillo: 'Conte non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né capaci… -