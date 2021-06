Conte risponde a Grillo: "Una svolta autarchica, una grande mortificazione per tutti" (Di mercoledì 30 giugno 2021) È il day after. Il giorno dopo il grande schiaffo assestato da Beppe Grillo a Giuseppe Conte. Che si è preso la notte per riflettere e ora replica al "garante" del M5s. "Andiamo avanti? Mai indietro, ci sono rimasto ma non tanto e solo per me. Questa svolta autarchica, credo sia una mortificazione per un'intera comunità che io ho conosciuto bene e apprezzato di ragazze e ragazzi, persone adulte che hanno creduto in certi ideali. È una grande mortificazione per tutti loro", ha dichiarato l'ex presidente del Consiglio ai microfoni di La ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 30 giugno 2021) È il day after. Il giorno dopo ilschiaffo assestato da Beppea Giuseppe. Che si è preso la notte per riflettere e ora replica al "garante" del M5s. "Andiamo avanti? Mai indietro, ci sono rimasto ma non tanto e solo per me. Questa, credo sia unaper un'intera comunità che io ho conosciuto bene e apprezzato di ragazze e ragazzi, persone adulte che hanno creduto in certi ideali. È unaperloro", ha dichiarato l'ex presidente del Consiglio ai microfoni di La ...

