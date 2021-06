Consiglio comunale di Dogliani in diretta alle 20.30 su Youtube (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dogliani Il Consiglio comunale di Dogliani è stato convocato dal sindaco Ugo Arnulfo per questa sera, mercoledì 30 giugno alle 20.30 . Come per le precedenti occasioni , anche questa volta sarà ... Leggi su gazzettadalba (Di mercoledì 30 giugno 2021)Ildiè stato convocato dal sindaco Ugo Arnulfo per questa sera, mercoledì 30 giugno20.30 . Come per le precedenti occasioni , anche questa volta sarà ...

Advertising

stanzaselvaggia : Come sospettavo il suicidio di Orlando Merenda, archiviato dopo poche ore come “suicidio per omofobia”, potrebbe es… - borghi_claudio : Io sto seguendo il consiglio comunale a Como. Ditemi che non è vero che hanno dato un rigore alla Svizzera e l'hann… - borghi_claudio : Ma quali europei... il consiglio comunale di Como... succedono cose che voi umani... ????? - MontEmilius : Il Consiglio comunale di Fénis è convocato per le ore 16. La seduta sarà trasmessa in live streaming sulla Pagina F… - MontEmilius : Il Consiglio comunale di Saint-Marcel è convocato per le ore 18, con sei punti all’ordine del giorno. -