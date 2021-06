Conoscete Miss USA? Ha fatto scandalo | ecco perché FOTO

Leggi su chenews

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Ventuno candidate per la corona disono state “battute” in finale dalla prima donna trans a competere al concorso di bellezza negli Stati Uniti.(Instagram)La donna transgender filippino-americana Kataluna Enriquez è stata incoronataNevada lo scorso lunedì 28 giugno in Italia. Mentre negli Stati Uniti si era ancora a domenica 27 giugno, cafuso orario. Durante la notte dell’incoronazione del concorso svolto al South Point Hotel, Casino & Spa di Las Vegas, nello stato americano. La ragazza ha battuto altre 21 pretendenti alla corona per ...