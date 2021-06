Conferenza stampa Jorginho: «Belgio? Sono i numeri uno, rispettiamoli» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Parla Jorginho dal ritiro della Nazionale: ecco le dichiarazioni del centrocampista dell’Italia in vista della gara col Belgio Jorginho parla in Conferenza stampa dal ritiro della Nazionale. MANCINI – «Crede in noi e lo sentiamo. Ci trasmette fiducia, ci fa sentire forti. Ci dà una grossa mano anche sul campo. E’ sempre stato vicino al gruppo lungo tutto questo percorso, lo sta facendo molto bene». PALLONE D’ORO – «Tutto quello che accade è solo una conseguenza del lavoro che viene svolto. La mia priorità, sinceramente, è pensare al gruppo, viene prima di tutto. Gioire insieme ai compagni, agli amici, è ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Parladal ritiro della Nazionale: ecco le dichiarazioni del centrocampista dell’Italia in vista della gara colparla indal ritiro della Nazionale. MANCINI – «Crede in noi e lo sentiamo. Ci trasmette fiducia, ci fa sentire forti. Ci dà una grossa mano anche sul campo. E’ sempre stato vicino al gruppo lungo tutto questo percorso, lo sta facendo molto bene». PALLONE D’ORO – «Tutto quello che accade è solo una conseguenza del lavoro che viene svolto. La mia priorità, sinceramente, è pensare al gruppo, viene prima di tutto. Gioire insieme ai compagni, agli amici, è ...

