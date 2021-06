Condizionatori, 7 consigli per ridurre la bolletta elettrica (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) - L'estate 2021, secondo le previsioni degli esperti, potrebbe essere una delle più calde degli ultimi anni; una buona notizia per coloro che si concederanno una vacanza, un po' meno per quei 6,5 milioni di italiani che, secondo l'indagine realizzata per Facile.it da mUp Research e Norstat, resteranno a casa. Per combattere il caldo tra le mura domestiche non resta che affidarsi ai Condizionatori che, secondo le stime di Facile.it, incidono per un costo che può arrivare fino a 186 euro l'anno, vale a dire il 29,5% in più rispetto al 2020. Se a questo aggiungiamo sprechi ed errori d'uso, il salasso è garantito. Ecco perché Facile.it ha realizzato un breve ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) - L'estate 2021, secondo le previsioni degli esperti, potrebbe essere una delle più calde degli ultimi anni; una buona notizia per coloro che si concederanno una vacanza, un po' meno per quei 6,5 milioni di italiani che, secondo l'indagine realizzata per Facile.it da mUp Research e Norstat, resteranno a casa. Per combattere il caldo tra le mura domestiche non resta che affidarsi aiche, secondo le stime di Facile.it, incidono per un costo che può arrivare fino a 186 euro l'anno, vale a dire il 29,5% in più rispetto al 2020. Se a questo aggiungiamo sprechi ed errori d'uso, il salasso è garantito. Ecco perché Facile.it ha realizzato un breve ...

Advertising

canaleenergia : #Consumi in #estate, sette consigli per evitare sorprese in #bolletta Con il caldo #condizionatori ed… - keyimmobiliare1 : Consigli per ridurre i consumi dei condizionatori: arriva il caldo ed ENEA ha pubblicato una serie di indicazioni p… - italtherm : ??Ecco i consigli di #ENEA per raffrescare le proprie abitazioni in modo #efficiente, con un occhio all’impianto di… - Nutizieri : I consigli per pulire e disinfettari i condizionatori -